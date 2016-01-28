«Он вчера не вернулся из боя». На уроке мужества школьникам рассказали о судьбе тагильчан - защитников Отечества (ФОТО)
В Нижнетагильском музее памяти воинов-тагильчан, погибших в локальных войнах планеты, состоялся урок мужества «Он вчера не вернулся из боя». Мероприятие было посвящено 15- и 20-летней годовщинам со дня трагической гибели воинов-тагильчан в первой и второй чеченской кампаниях.
В музей были приглашены учащиеся школы №144 и курсанты военно-патриотического клуба «Гранит». Урок мужества стал одним из первых мероприятий месячника, посвященного Дню защитника Отечества.
Сотрудники музея рассказали участникам встречи о судьбе тагильчан Дмитрия Кубрина (пропал без вести 6 января 1996 года) и Андрея Невекина (погиб 3 января 1996 года).
Учащиеся 144-й школы подготовили презентацию о жизни выпускника своей школы Евгения Дудко (он погиб 27 февраля 2001 года). А ветеран 12-го отряда специального назначения «Урал» Нурия Михайлова поведала о гибели в Чеченской республике заместителя командира отряда Олега Князева (погиб 15 марта 2001 года).
Курсанты военно-патриотического клуба «Гранит» под руководством Дмитрия Сидлецкого исполнили несколько вокальных композиций, а специально для школьников были показаны видеофильмы о службе в вооруженных силах России.