«Он вчера не вернулся из боя». На уроке мужества школьникам рассказали о судьбе тагильчан - защитников Отечества (ФОТО)

В музей были приглашены учащиеся школы №144 и курсанты военно-патриотического клуба «Гранит». Урок мужества стал одним из первых мероприятий месячника, посвященного Дню защитника Отечества.

Сотрудники музея рассказали участникам встречи о судьбе тагильчан Дмитрия Кубрина (пропал без вести 6 января 1996 года) и Андрея Невекина (погиб 3 января 1996 года).

Учащиеся 144-й школы подготовили презентацию о жизни выпускника своей школы Евгения Дудко (он погиб 27 февраля 2001 года). А ветеран 12-го отряда специального назначения «Урал» Нурия Михайлова поведала о гибели в Чеченской республике заместителя командира отряда Олега Князева (погиб 15 марта 2001 года).