Сергей Носов посетил один из торговых центров во время объезда Тагилстроевского района (ФОТО)

Как сообщает пресс-служба Администрации Нижнего Тагила, Сергей Носов встретился с руководством торгового центра, обсудил дальнейшие перспективы его развития.

В частности, мэр обратил внимание на вопросы логистики. Рассматривается возможность реконструкции одной из прилегающих улиц с той целью, чтобы сделать торговый центр доступнее для тагильчан и гостей города.

Инициатива действительно интересная. Ведь почти ежедневно в часы пик в промежутке между гостиницей «Тагил» и остановкой «Кулинарное училище» образуются пробки. Реконструкция окрестных улиц могла бы снизить транспортную нагрузку на ул. Садовая.

Однако пока эта реконструкция только в планах. Зато близка к завершению реконструкция столовой №1, расположенной на ул. Индустриальная. Её и посетил во время объезда Сергей Носов.