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Школьники Нижнего Тагила приняли участие в конкурсе «Сказки Капитана» в честь Года В. Крапивина (ФОТО)
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Школьники Нижнего Тагила приняли участие в конкурсе «Сказки Капитана» в честь Года В. Крапивина (ФОТО)

28 января 2016, 11:50Свободное времяMaurice
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