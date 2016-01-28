Школьники Нижнего Тагила приняли участие в конкурсе «Сказки Капитана» в честь Года В. Крапивина (ФОТО)
Свердловская областная библиотека для детей и юношества объявила Год Владислава Крапивина и объявила конкурс «Сказки Капитана» для школьников.
Владислав Крапивин – один из символов детства. Человек, воплотивший морскую сказку в реальность, великий писатель, педагог, основатель пресс-центра и парусной флотилии «Каравелла» имени Аркадия Гайдара. Им зачитывались еще дедушки и бабушки современных детей. И эта любовь как по цепочке передалась сначала детям, а затем и внукам.
В Нижнем Тагиле идею поддержали. Так, в филиале № 9 Центральной городской библиотеки прошел литературный час по творчеству В.Крапивина – «Командор страны детства». Приобщиться к произведениям знаменитого писателя в библиотеку пришли учащиеся 6 класса 61 школы. «Тополиная рубашка», «Лоцман», «Сказки Севки Глущенко» – эти и другие произведения были представлены на выставке «О мальчишках, о дружбе, о добре».
Говорить с детьми о сложных вещах с книгами Крапивина легко, ведь они учат настоящей дружбе и отваге, в них хлопают паруса и звенят почти настоящие клинки. Ребята читают их, принимают законы, по которым живут его герои и ребята детской организации «Каравелла», созданной Крапивиным 55 лет назад в Свердловске. От его историй веет вечной молодостью. Ему всегда 12 лет…
Если, путь пpоpубая отцовским мечом, ты соленые слезы на ус намотал, если в жарком бою испытал что почем, - значит, нужные книги ты в детстве читал.
Эта песня Высоцкого - о немногих читателях и совсем уж избранных авторах, среди которых, безусловно, - классик отечественной детской литературы Владислав Крапивин.
Автор желает всем своим читателям:
…любите книги, не верьте, что они устарели. Книги вечны.
© TagilCity.ru по материалам Центральной городской библиотеки г. Нижний Тагил