Выставка тагильского живописца и графика Светланы Бакшаевой открылась в музее изобразительных искусств (ФОТО)

Название выставки «Дороги. Лабиринты ветров» - символично. Нашу жизнь определяют именно дороги – это самое яркое впечатление: поездки, путешествия, изменения жизни, символические пути и искривления пространства…

Как отметила сама Светлана Бакшаева, на выставке она представляет два своих увлечения. Первое - это путешествия, приключения. А во второй части экспозиции, которая называется «Лабиринты ветров», художник рассказывает о своей любви к литературе, слову, физике, химии и многим другим предметам и явлениям. Многие работы - рефлексия по творчеству Карлоса Кастанеды и Виктора Пелевина. Часть экспозиции - видение явлений природных и мета-физических. Всего в экспозиции представлено около 50 произведений.

Творчество Светланы Бакшаевой хорошо известно не только в Нижнем Тагиле, поскольку автор является одним из ведущих художников Урала. В искусство Светлана Бакшаева пришла в 1980-е годы, тогда же стала преподавателем художественно-графического факультета Нижнетагильского государственного педагогического института.

С.Г. Бакшаева, прежде всего, живописец, но также успешно работает и в области графики. Она член Союза художников России, активно участвует в российских и международных выставках. В последние годы Светлана Бакшаева принимает участие и в выставках компьютерной графики.

Выставка в Нижнетагильском музее изобразительных искусств будет работать до 15 февраля.