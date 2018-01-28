Детсадовцы Нижнего Тагила познакомились с правилами пожарной безопасности (ФОТО)

25 января малыши из детского сада №58 приняли участие в учебно-игровом мероприятии по правилам пожарной безопасности.

Как сообщает Центр защиты населения и территории города Нижний Тагил, в ходе игры ребята в простой и увлекательной форме знакомились с тем, как вести себя в случае возгорания, узнали, какие правила поведения на льду существуют, и проверили знания в ходе викторины.

В конце мероприятия каждый ребёнок получил памятку по пройденному материалу. Информация, представленная в ней, также поможет родителям не забывать про ответственность за жизнь и безопасность детей.

Фото: Центр защиты населения и территории города Нижний Тагил