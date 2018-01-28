Детсадовцы Нижнего Тагила познакомились с правилами пожарной безопасности (ФОТО)
28 января, 10:35Свободное время
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Воспитанники детского сада №58 «Солнечный круг» познакомились с основами правил пожарной безопасности в ходе учебно-игрового мероприятия.
Сюжеты: Нижний Тагил
25 января малыши из детского сада №58 приняли участие в учебно-игровом мероприятии по правилам пожарной безопасности.
Как сообщает Центр защиты населения и территории города Нижний Тагил, в ходе игры ребята в простой и увлекательной форме знакомились с тем, как вести себя в случае возгорания, узнали, какие правила поведения на льду существуют, и проверили знания в ходе викторины.
В конце мероприятия каждый ребёнок получил памятку по пройденному материалу. Информация, представленная в ней, также поможет родителям не забывать про ответственность за жизнь и безопасность детей.
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Фото: Центр защиты населения и территории города Нижний Тагил
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