Музыка как средство передачи энергии: джазовый пианист Даниил Крамер удивил тагильчан

Концерт джазового пианиста Даниила Крамера прошел накануне в Нижнетагильской филармонии. Музыкант виртуозно сыграл программу на рояле и поделился впечатлениями от тагильской публики.

Маэстро из Москвы вновь собрал аншлаг: в зале были проданы все пятьдесят процентов билетов из разрешенных из-за пандемии. Музыкант признался, что стал еще больше ценить концерты и слушателей. Джазовый пианист исповедует принцип не делить публику на любимую и какую-то другую. Даниил Крамер рассказал, как по вине водителя чуть не опоздал на поезд из Тюмени в Нижний Тагил. Но добавил, что добрался бы до тагильской публики при любых условиях. Даниил Крамер назвал веру и культуру тем, что держит общество как людей с душой. Культура, по его словам, это обоюдоострое оружие: может убить, а может исцелить. Как говорит Даниил Крамер, русский шансон оказался опасен для подростков из-за приверженности к тюремной субкультуре. Маэстро надеется, что пусть не все, но хоть часть людей, посидев дома перед телевизором, без живой музыки, поймет, что ничто на свете не заменит главное, что есть в культуре. Ведь музыка – это только средство, также как и картина средство, статуя средство. Средство чего? Средство передачи энергии, эмоций. Это так по телевизору не передается. И, если целые поколения воспитываются на суррогатах, то мы и будем иметь суррогатные мышления поколений, поделился Даниил Крамер. Photo: Наталья Солодянкина Маэстро пожелал тагильской публике не только здоровья, но и беречь свои души. Даниил Крамер был первым, кто начал исполнять джазовые программы в Нижнем Тагиле четверть века назад. Музыкант старался, чтобы джазовые концерты стали нормой жизни, как классические. Даниилу Крамеру в 2012 году было присвоено почетное звание «Народный артист Российской Федерации».

