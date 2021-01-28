Музыка как средство передачи энергии: джазовый пианист Даниил Крамер удивил тагильчан

Даниил Крамер назвал веру и культуру тем, что держит общество как людей с душой. Культура, по его словам, это обоюдоострое оружие: может убить, а может исцелить. Как говорит Даниил Крамер, русский шансон оказался опасен для подростков из-за приверженности к тюремной субкультуре. Маэстро надеется, что пусть не все, но хоть часть людей, посидев дома перед телевизором, без живой музыки, поймет, что ничто на свете не заменит главное, что есть в культуре.