Консервированный горошек с ящерицей купила жительница Нижнего Тагила (ФОТО)

Жители Нижнего Тагила нередко жалуются на покупку продуктов ненадлежащего качества. Однако порой в магазинах попадаются товары, которые при ближайшем рассмотрении могут изумить кого угодно. Так, одна из тагильчанок приобрела в магазине на Вые банку консервированного горошка. Когда банка была открыта, оказалось, что кроме горошка в ней находится ещё и консервированная ящерица.