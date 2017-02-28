Уникальная выставка подарков Уралвагонзаводу со всего мира открылась в Нижнем Тагиле (ФОТО)

На новой выставке, организованной сотрудниками Выставочного комплекса Уралвагонзавода, представлено около 60 экспонатов. Среди них – уникальные книги, авторские картины известных художников России и другие сувениры, подаренные предприятию Нижнего Тагила в разные годы.

Картины российских авторов – Михаила Шемякина, Леонтия Зудова, Виктора Могилевича, Натальи Утешиной, Владимира Истомина – исполнены в разных стилях и техниках.

Среди художественных экспонатов – изделия скульптуры, живописи, прикладного искусства, народных промыслов России.

Также важное место на выставке занимают уникальные книги, с автографами знаменитых людей Советского Союза и России. Среди них – Юрий Гагарин, Владимир Путин, Булат Окуджава. Среди даров УВЗ есть подарок, преподнесенный в 2009 году делегацией Казахстана. Это сувенир «Монумент независимости», основным мотивом которого является изображение Золотого человека: он имеет особенное значение для казахстанцев.

Сувенир «Монумент независимости», Казахстан

В 2015 году молодежная делегация из Китая побывала в музее бронетанковой техники УВЗ и подарила предприятию свиток из натуральной шелковой парчи. Символы и иероглифы на нем означают пожелания благополучия, долголетия и счастья.

Выставка продлится до конца апреля.