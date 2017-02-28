Выставка камнерезных мастеров «Глиптика» откроется в Нижнем Тагиле 2 марта

Глиптика – это искусство резьбы по драгоценным камням. Как известно, Урал всегда славился своими камнерезами. На открывающейся выставке будут представлены работы молодого поколения камнерезов – Сергея Бонденкова и Алёны Новосельцевой.

На выставке будут представлены классические работы и работы в авторском стиле Сергея Боденкова.

Работы Алены Новосельцевой удивляют своим изяществом, среди них портреты знаменитых деятелей культуры разных времен, выполненные на камне.

Оба художника – лауреаты в разных номинациях среди камнерезов, принимали участие в выставках по всей России и в международных конкурсах. На выставке «Глиптика» можно увидеть более 30 изделий мастеров.

Экспозиция работает со 2 марта по 8 июня 2017 года.