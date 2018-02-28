Поэтический баттл на тему выборов пройдет в Нижнем Тагиле

В формате баттла чтецы смогут поделиться своим мнением, почему они принимают или не принимают участие в политических выборах. Участники делятся на две команды и читают стихотворения на заданную тему.

Для участия нужно написать текст или выбрать любое политическое стихотворение классика.

На поэтической площадке запрещена любая агитация и провокационные материалы (никакой агитации, фамилий, пропаганды или листовок).

Победителей выберет жюри. Состав жюри: Рустем Хайруллин (руководитель молодежно-спортивного объединения «Воркаут Нижний Тагил», общественный деятель), Евгений Ломакин (руководитель творческого объединения «КВН в Тагиле», организатор проекта «МозгоБойня» в Нижнем Тагиле и в Верхней Салде), Светлана Загс (владелица семейного кафе, преподаватель по рекламе и коуч по SMM, бренд-менеджер десятка предприятий).

Запись в команду: 89126585822 (Камила). Вход свободный, участие бесплатное. Для тех, кто захочет просто послушать, бронь столов: 89126432477