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Тагильские дошкольники «спасли смешариков» на уроке по безопасности на льду (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильские дошкольники «спасли смешариков» на уроке по безопасности на льду (ФОТО)

28 февраля, 21:30Свободное время
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