Молодые лидеры Урала соберутся с 15 по 17 марта на форуме в Асбесте

Форум пройдёт с 15 по 17 марта. Ожидается, что в нём примут участие около 300 молодых лидеров со всей Свердловской области. В рамках мероприятий будет проходить обучение молодёжи лидерским навыкам, организации уличных мероприятий, а также развитие широкого комплекса компетенций.