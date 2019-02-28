Молодые лидеры Урала соберутся с 15 по 17 марта на форуме в Асбесте
Сегодня, 07:00Свободное времяФото: pixabay.com
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На территории оздоровительного комплекса «Заря» под Асбестом пройдёт первый региональный добровольческий форум «Молодые лидеры Урала».
Форум пройдёт с 15 по 17 марта. Ожидается, что в нём примут участие около 300 молодых лидеров со всей Свердловской области. В рамках мероприятий будет проходить обучение молодёжи лидерским навыкам, организации уличных мероприятий, а также развитие широкого комплекса компетенций.
К участию приглашаются свердловчане в возрасте от 18 лет. Регистрация продлится до 6 марта на информационных ресурсах города Асбест, сообщают организаторы мероприятия.
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