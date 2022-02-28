«Первый канал» опроверг закрытие шоу «Вечерний Ургант»

«Первый канал» опроверг закрытие шоу «Вечерний Ургант»

«Первый канал» опроверг закрытие шоу «Вечерний Ургант»

Сегодня, 22:08
Свободное время
Фото: Скрин аккаунта Ивана Урганта
Слухи о закрытии вечерней телепередачи на «Первом канале» появились 28 февраля. Ранее Иван Ургант разместил в своем аккаунте в Instagram пост со словами «Страх и боль. НЕТ ВОЙНЕ». Однако телеканал опроверг информацию о закрытии шоу «Вечерний Ургант».

Телепередача пропала из эфира уже 22 февраля, в ближайшие дни в программе передач ее до сих пор нет. В официальном аккаунте в соцсети было объявлено, что передача в эфир не будет выходить временно. При этом ведется работа над новыми выпусками.

Всем нашим зрителям, взволнованным отсутствием передачи в эфире, спешим сообщить о том, что мы взяли тайм-аут на несколько дней. Редакция телепередачи работает в прежнем режиме над будущими выпусками. До скорой встречи в эфире!

Ранее канал Ксении Собчак в Telegram сообщал, что перерыв 22–24 февраля был плановым, но невыход «Вечернего Урганта» в эфир телеканала после 25 февраля был не запланирован.

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