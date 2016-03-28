Спасатели Нижнего Тагила предупреждают об опасности весеннего льда, а рыбаки уверены, что ещё две недели бояться нечего (ФОТО)

Такие теплые выходные были, наверное, там опасно стало. Нужно проверить, пока кто-нибудь не пострадал поделилась тревогой тагильчанка Настасья.

С берега Нижнетагильского пруда хорошо видно, что на льду сидят несколько рыбаков. Всего их где-то около десяти. Журналист TagilCity.ru смело направился к ним, невзирая на лужи на льду, чтобы узнать, что сами рыболовы думают по поводу погодных условий и надежности льда.

Один из рыбаков уже собирался уходить, он уверил, что бояться нечего:

Да лед миллиметров 700. Тут нет ни ключей, ни речек, поэтому подталин нету. С полмесяца точно можно спокойной выходить на лед сказал он.



Да какой опасно... Лед ещё с метр толщиной уверяет другой рыбак.

Третий рыбак решил рассказать о ситуации на льду более подробно:

Смотри в лунку. Видишь черное? Это лед. А белое сверху — это наледь. Теперь сам посуди, опасно тут или нет. Подталин тут нет, они дальше, у горячки. Это там самоубийцы ходят. Если повезет, то весь апрель можно будет рыбачить. Все зависит от погоды.

Действительно, толщина льда получается довольно приличной и, по-видимому, опасности нет. Но редакция TagilCity.ru решила узнать, что об этом думают в Центре защиты населения, где работают спасатели Нижнего Тагила. Там оптимизм рыбаков не разделили:

В принципе, уже все тает, поэтому на льду находиться опасно. Но выгонять оттуда людей мы не имеем права, такие полномочия есть только у полиции. У нас постоянно дежурят водолазы. В случае чего, мы готовы оказать помощь ответил на вопрос журналиста диспетчер поисково-спасательной службы.

Выходя на лед, каждый сам несет ответственность за свою жизнь. В ноябре прошлого года погиб мужчина, решивший сократить путь через пруд. Тонкий лед не выдержал его веса, и мужчина провалился в воду.