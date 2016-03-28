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Спасатели Нижнего Тагила предупреждают об опасности весеннего льда, а рыбаки уверены, что ещё две недели бояться нечего (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Спасатели Нижнего Тагила предупреждают об опасности весеннего льда, а рыбаки уверены, что ещё две недели бояться нечего (ФОТО)

28 марта 2016, 19:25Свободное времяДенис Таратонов
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