В Нижнем Тагиле полным ходом ведется реконструкция у Краеведческого музея: отлиты новые бетонные конструкции, монтируют лестницу (ФОТО)

Всего на реконструкцию объекта было выделено 38 миллионов рублей: 7,5 миллионов рублей дали из городского бюджета и 31,5 из областного. Это место станет частью разрабатываемого сейчас экскурсионного маршрута. Планируется, что башня на Лисьей горе, реконструированная набережная в районе лодочной станции и Краеведческого музея, а также плотина Нижнетагильского пруда, которую отремонтируют позже, составят вместе природно-ландшафтный парк «Лисья гора».

Сейчас основная деятельность идет непосредственно на спуске от музея к воротам парка. Территория огорожена лентой, рабочие заняты укладкой ступеней. Мастер участка, Сергей, рассказал журналисту TagilCity.ru о проведенной работе:

Сделано достаточно много. Был проведен очень большой объем бетонных работ. Старые ограждения и бетонные конструкции были убраны, на их месте были отлиты из бетона совершенно новые. Идет облицовка гранитом. Параллельно работаем над ступеньками, они тоже будут из гранита сказал он.

Ждет своей очереди музей исторической техники под открытым небом. Постаменты с экспонатами ещё осенью были облицованы гранитными плитками, теперь бригада ждет, когда стает снег, чтобы закончить работу.

Ждем, когда сойдет снег у постаментов, будем доделывать верхнюю их часть. Там тоже будет гранитная облицовка.

Старые тополя вокруг лодочной станции были спилены ещё осенью. Тогда же была выровнена площадка. Сейчас там пока ничего не делают:

Мы пока там не работаем. Сконцентрировались на работе здесь сказал мастер.

Генеральным подрядчиком выступает компания «Урал Инжиниринг», знакомая жителем Нижнего Тагила по реконструкции Драмтеатра. Она же выиграла конкурс на поиск подрядной организации по реконструкции цирка Нижнего Тагила. Основные же работы на объекте ведет субподрядная организация «Уралэнергоремонт».