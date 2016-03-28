В Нижнетагильском музее-заповеднике открылась выставка-эксперимент (ФОТО)
28 марта 2016, 12:30Свободное времяТимофей Данилов
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На выставке «Музей экспериментов» посетители могут трогать экспонаты и проводить научные опыты.
Сюжеты: Нижний Тагил
Первыми гостями выставки стали воспитанники детского дома №1. Мальчишки и девчонки на несколько часов почувствовали себя в роли сейсмолога – ребята создавали мини-землетрясение.
С помощью специальной установки смогли увидеть ультразвуковые волны, благодаря которым кипит холодная вода, но не обжигает рук.
Также посетители испробовали профессию мультипликатора и создать свой собственный мультфильм. Кроме того, они познакомились и с другими механизмами, которые дают представление о природных явлениях и физических процессах.
«Музей экспериментов» работает до конца весны.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
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