В Нижнетагильском музее-заповеднике открылась выставка-эксперимент (ФОТО)

Первыми гостями выставки стали воспитанники детского дома №1. Мальчишки и девчонки на несколько часов почувствовали себя в роли сейсмолога – ребята создавали мини-землетрясение.

Также посетители испробовали профессию мультипликатора и создать свой собственный мультфильм. Кроме того, они познакомились и с другими механизмами, которые дают представление о природных явлениях и физических процессах.