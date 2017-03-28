Выставка детского и юношеского творчества на тему космоса открылась в Нижнем Тагиле (ФОТО)
28 марта 2017, 09:10Свободное время
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25 марта в Нижнем Тагиле в ГДДЮТ состоялось открытие 67-й городской выставки детского и юношеского творчества. Основу выставки составили художественные и технические изделия учащихся Нижнего Тагила на тему «Памятные даты в истории покорения космоса».
Сюжеты: Нижний Тагил
В первый день все пришедшие смогли принять участие в развлекательно-познавательной программе. В нее вошли: показ мод, «Битва роботов», мастер-классы по работе на токарном станке, изготовление дископлана и пневматической ракеты, симулятор авиационного полета.
В состязании роботов приняли участие подопечные городской станции юных техников, ГДДЮТ, учащиеся колледжа им. Черепановых и института «21 век», сообщается на официальном сайте города.
Выставка будет открыта для посещения до 30 марта, придти за положительными эмоциями сможет каждый желающий.
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Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила
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