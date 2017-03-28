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Выставка детского и юношеского творчества на тему космоса открылась в Нижнем Тагиле (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Выставка детского и юношеского творчества на тему космоса открылась в Нижнем Тагиле (ФОТО)

28 марта 2017, 09:10Свободное время
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