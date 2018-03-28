Читающие жители Нижнего Тагила собрались на праздновании Дня книги и чтения (ФОТО)

27 марта читающие жители Нижнего Тагила собрались для празднования Дня книги , который прошёл в стенах Центральной городской библиотеки в рамках Недели детской книги, берущей начало в 1943-м году.

Неделя детской книги в 2018 году посвящена творчеству писателей-юбиляров года. Буратино и Незнайка помогли ребятам вспомнить про юбилеи своих авторов. Также гости вспомнили о значительных датах в творчестве Жюля Верна, Михаила Пришвина, Сергея Михалкова и Виктора Драгунского.