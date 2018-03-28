Читающие жители Нижнего Тагила собрались на праздновании Дня книги и чтения (ФОТО)
28 марта, 22:35Свободное время
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День книги и чтения собрал всех, кто любит литературу в Центральной городской библиотеке Нижнего Тагила. Событие приурочено к Неделе детской книги, история которой начинается в далеком военном 1943-м году.
Сюжеты: Нижний Тагил
27 марта читающие жители Нижнего Тагила собрались для празднования Дня книги, который прошёл в стенах Центральной городской библиотеки в рамках Недели детской книги, берущей начало в 1943-м году.
Неделя детской книги в 2018 году посвящена творчеству писателей-юбиляров года. Буратино и Незнайка помогли ребятам вспомнить про юбилеи своих авторов. Также гости вспомнили о значительных датах в творчестве Жюля Верна, Михаила Пришвина, Сергея Михалкова и Виктора Драгунского.
В финале встречи тагильский краевед Юрий Исупов дал старт детскому литературному конкурсу «Серая Шейка – 2018», сообщает пресс-служба Центральной городской библиотеки.
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Фото: Пресс-служба Центральной городской библиотеки
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