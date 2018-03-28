Тагильчане придумают девиз города на ближайшие пять лет

Члены организационного комитета по подготовке к 300-летию Нижнего Тагила приняли решение увеличить «время действия» девиза до пяти лет. Кроме того, так же, как и ранее, администрация намерена привлечь всех горожан к участию в жизни муниципалитета. Так, каждый тагильчанин может предложить собственный девиз.

Как и прежде, в девизе должна быть отражена богатая история Нижнего Тагила, а также его традиции, принципы, цели, победы и достижения.

Напомним, в 2015 и 2016 годах девиз Нижнего Тагила звучал так: «Тагил - гордимся прошлым, ценим настоящее, верим в будущее!». В прошлом году жизнь города прошла под девизом «Чистый город начинается с тебя».

Свои варианты девиза города можно присылать на официальный сайт Нижнего Тагила, передает пресс-служба мэрии города. На выбор там даны три варианта, однако приветствуется и девиз собственного сочинения:

Нижний Тагил – гордость Урала, сила России!

Нижний Тагил – 300 лет труда во славу России!

Тагил – наш дом, наша гордость, наша ответственность.