В Нижнем Тагиле Сергей Носов распорядился сохранить в полном объеме традиционное чаепитие для участников Великой Отечественной войны (ФОТО)

Ежегодно ВГОК проводил у нас мероприятие для ветеранов. То есть заканчивается митинг на площади у Рудоуправления и ветеранов везут к нам. Мы показываем им бесплатный концерт, а предприятие, за счет собственных средств, проводит чаепитие на 300 человек. Чай, сладости. В этом году из-за финансового положения у них такой возможности не было. Поэтому ВГОК договорился не с нами, а с «Миром» о проведении чаепития на 150 человек рассказала журналисту TagilCity.ru директор дворца культуры «Юбилейный» Лидия Кирпиченко.

По мнению мэра Нижнего Тагила, несмотря на сложность ситуации на предприятии, участники войны страдать не должны.

Традиция есть традиция. Я прошу разобраться. У нас есть возможность помочь. Мероприятие должно состояться в том же объеме, к которому привыкли ветераны. Ветераны не отвечают за текущую экономическую ситуацию. То, что нужно было сделать для страны, они сделали. Поэтому аргументов про текущую ситуацию в преддверии 9 мая быть не может сказал Сергей Носов.

В Нижнем Тагиле осталось 197 участников Великой Отечественной войны. До 9-го мая всех их, от имени Администрации и Главы Города, поздравят на дому волонтеры и социальные работники.