Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
В Нижнем Тагиле Сергей Носов распорядился сохранить в полном объеме традиционное чаепитие для участников Великой Отечественной войны (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

В Нижнем Тагиле Сергей Носов распорядился сохранить в полном объеме традиционное чаепитие для участников Великой Отечественной войны (ФОТО)

28 апреля 2016, 19:10Свободное времяДенис Таратонов
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Срединедельный культобзор: «Всё в шоколаде»