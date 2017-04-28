Правила пожарной безопасности напомнили юным тагильчанам на Всероссийском открытом уроке ОБЖ (ФОТО)

Цель мероприятия – напомнить детям правила безопасного обращения с огнем, а также – популяризация профессии спасателя. Ребятам рассказали о буднях огнеборцев, напомнили, как важно знать правила безопасности при нахождении в лесу, а также как действовать при пожарах в жилых зданиях.