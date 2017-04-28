Запуск в небо 1418 воздушных шаров и поздравление ветеранов: мероприятие «Звезда героя» пройдет 7 мая в Нижнем Тагиле
28 апреля 2017, 12:30Свободное время
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7 мая на Лисьей горе пройдет патриотическое мероприятие «Звезда героя». Начало запланировано на 12.00.
Сюжеты: Нижний Тагил
Мероприятие организовано с целью патриотического воспитания молодого поколения тагильчан. Ожидается около полутора тысяч зрителей, придти может любой желающий.
В программе: установка на склоне горы транспаранта с изображением медали «Золотая звезда» и поздравление ветеранов ВОВ.
Для гостей выступят творческие коллективы города, завершится мероприятие запуском в воздух 1418 воздушных шаров – столько дней длилась Великая Отечественная война.
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