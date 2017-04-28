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Запуск в небо 1418 воздушных шаров и поздравление ветеранов: мероприятие «Звезда героя» пройдет 7 мая в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Запуск в небо 1418 воздушных шаров и поздравление ветеранов: мероприятие «Звезда героя» пройдет 7 мая в Нижнем Тагиле

28 апреля 2017, 12:30Свободное время
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