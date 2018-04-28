25 руководителей некоммерческих организаций были награждены в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Также получили поздравления юбиляры НКО и ТОСы Нижнего Тагила, являющиеся неотъемлемой частью структуры местного самоуправления. Их поздравили коллеги, представители мэрии и депутаты городской Думы.

Многие тагильчане получают помощь именно от добровольцев, которые заботятся об инвалидах, ветеранах, многодетных семьях, детях, оставшихся без попечения родителей, о всех тех людях, которые попали в беду, сообщает «Тагильский рабочий».