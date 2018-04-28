25 руководителей некоммерческих организаций были награждены в Нижнем Тагиле (ФОТО)
28 апреля, 16:40Свободное время
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27 апреля в общественно-политическом центре Сергей Носов и Общественная палата Нижнего Тагила наградили тагильчан, которые много лет занимаются волонтерской и благотворительной деятельностью.
Сюжеты: Нижний Тагил
Пять активистов получили благодарности от Общественной палаты Нижнего Тагила. 25 руководителей некоммерческих организаций наградил Сергей Носов.
Также получили поздравления юбиляры НКО и ТОСы Нижнего Тагила, являющиеся неотъемлемой частью структуры местного самоуправления. Их поздравили коллеги, представители мэрии и депутаты городской Думы.
Работу НКО трудно переоценить: они сотрудничают с бюджетной системой и госсистемой города.
Многие тагильчане получают помощь именно от добровольцев, которые заботятся об инвалидах, ветеранах, многодетных семьях, детях, оставшихся без попечения родителей, о всех тех людях, которые попали в беду, сообщает «Тагильский рабочий».
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Фото: «Тагильский рабочий»
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