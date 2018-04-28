Арт-резиденция современного искусства появилась в поселке на Крайнем Севере (ФОТО)

Создатели проекта «Вторая школа» решили дать ему такое название, поскольку его резиденция находится в здании старой поселковой школы №2.

Резиденция проекта – это настоящая художественная галерея современного искусства, также там располагаются несколько художественных мастерских. Помимо этого здесь можно заняться изучением иностранных языков, йогой, посетить мастер-классы, лекции и заседания киноклуба. Также жители поселка могут подать заявку на проведение того или иного мероприятия.

Спонсируется проект компанией «Норникель» в рамках благотворительной программы «Мир новых возможностей».

Человеку нужна возможность творить, придумывать что-то, не связанное с основной профессией. Мы хотим, чтобы люди не чувствовали себя оторванными от мира, не уезжали из посёлка, и мы создаём им условия для жизни не хуже, чем на «Большой земле» рассказал директор департамента общественных связей компании «Норникель» Андрей Кирпичников.

Дважды в год резиденция современного искусства будет принимать художников, которые будут жить там и работать в течение двух недель. Курировать группы будет какая-либо знаковая фигура в мире искусства. Главным условием будет то, что результат работы художников должен быть связан с жизнью поселка или окружающей его природой. В зависимости от времени года их смены будут называться «Полярный день» или «Полярная ночь».

Учитывая пограничное расположение поселка Никель его часто посещают норвежцы, но лишь для того, чтобы заправить машину бензином дешевле, чем в Норвегии. Однако теперь тут появилась достопримечательность, которая продемонстрирует иностранцам, что в России живут современные и открытие люди.

Создатели проекта предполагают, что приезд художников станет толчком для творчества местных жителей и появления арт-объектов на улицах поселка.

Гости «Второй школы» убедились, что произведения искусства можно создавать из чего угодно. Например, они смогли отведать блюда кухни Крайнего Севера: рыбу чир и щербет из брусничного сока. Туристы смогут приезжать сюда за гастрономическими впечатлениями. Также гости смогли познакомиться с музыкой народов Крайнего Севера.

Первым гостем арт-резиденции сезона «Полярный день - 2018» станет художник Иван Лунгин из Москвы. Он возглавит группу из семи мастеров. Вместе с ним в Никель поедет молодой московский художник Даня Берковский. Остальные шесть человек еще не определены.

Для того, чтобы стать участником проекта, надо подать заявку до 1 июня на сайте арт-резиденции. Главным условием является то, что предложенная идея должна быть связана с жизнью данной местности. Эксперты изучат все предложения. Представившие лучшие идеи приедут в Никель уже в июле 2018 года, сообщают «Новые известия».