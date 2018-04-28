Тагильчане получили первые паспорта из рук ветеранов в преддверии Дня Победы (ФОТО)

В Нижнем Тагиле прошло торжество в рамках предстоящего празднования 75-летия победы в ВОВ . Были приглашены почетные гости: Валентина Шерсткова, кавалер ордена Трудовой Славы, почетный ветеран города Нижний Тагил, и Владимир Свистунов, председатель совета ветеранов Тагилстроевского района.

Ребятам сказали напутственные слова, а также напомнили, что в 2018 году отмечается несколько важных дат - это и 75-летие Сталинградской и Курской битв, и юбилей создания Уральского танкового корпуса, а также 100 лет с момента создания Рабоче-крестьянской Красной Армии.