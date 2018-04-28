Тагильчане получили первые паспорта из рук ветеранов в преддверии Дня Победы (ФОТО)
28 апреля, 12:35Свободное время
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В администрации Тагилстроевского района Нижнего Тагила прошло мероприятие «Память поколений», приуроченное ко Дню Победы. На мероприятии 14-летние жители города получили свои первые паспорта.
Сюжеты: Нижний Тагил
В Нижнем Тагиле прошло торжество в рамках предстоящего празднования 75-летия победы в ВОВ. Были приглашены почетные гости: Валентина Шерсткова, кавалер ордена Трудовой Славы, почетный ветеран города Нижний Тагил, и Владимир Свистунов, председатель совета ветеранов Тагилстроевского района.
На мероприятии 14-летние тагильчане получили из рук ветеранов свои первые паспорта граждан РФ.
Ребятам сказали напутственные слова, а также напомнили, что в 2018 году отмечается несколько важных дат - это и 75-летие Сталинградской и Курской битв, и юбилей создания Уральского танкового корпуса, а также 100 лет с момента создания Рабоче-крестьянской Красной Армии.
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Фото: МУ МВД «Нижнетагильское»
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