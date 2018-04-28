Тагильские ветераны приняли участие в фестивале национальных культур (ВИДЕО)

В фойе учреждения расположилась мастерская, где учащиеся изготавливали игрушки разных культур. В этом году множество гостей, пришедших на праздник, были в военной форме. Отделения военно-патриотических и поисковых отрядов получили копии знамени Победы.

В числе важных гостей на первом ряду был Александр Федин, участник боев Первого Белорусского фронта. Несмотря на свой почтенный возраст – 92 года – Александр Васильевич занят в активной общественной деятельности.

Ветеран уже пять лет подряд открывает парад Победы в Нижнем Тагиле, и 2018 год не станет исключением. Александр Васильевич уверен, что единство в борьбе с врагом привело к Победе: в годы войны люди разных национальностей сражались бок о бок, передаёт «Тагил-ТВ».