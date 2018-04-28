Учебные эвакуации прошли в нижнетагильских школах и детсадах (ФОТО)

На Вагонке в ДОУ № 185, 190 и 198 состоялась тренировочная эвакуация. Мероприятие прошло успешно. Отмечено, что дети спокойно реагируют на сигнал пожарной тревоги, не поддаются панике и организованно эвакуируются в сопровождении педагогов.

В одном из детских реабилитационных центров прошли занятия по знанию правил пожарной безопасности, а также инструктаж для сотрудников.

В школе №138 была организована учебная эвакуация, а также школьникам рассказали о работе пожарных.

В нижнетагильском детском саду №185 ребята подготовили стенгазету и выступление в честь предстоящего Дня пожарной охраны. Они попросили старшего инспектора, пришедшего к ним в гости, передать от них поздравление коллегам.

Фото: ОНД и ПР г.Н.Тагил и ГГО