В зоопарке Екатеринбурга на свет появились четыре лисенка
Сегодня, 17:26Свободное времяФото: пресс-служба зоопарка
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В екатеринбургском зоопарке месяц назад у пары лис Лизаветы и Тюльпана на свет появились четыре детеныша. Сейчас лисята уже покинули свое убежище, пишет «Областная газета».
Как сообщили в зоопарке, чтобы окрепнуть детенышам понадобится несколько недель. Малыши уже начали покидать свое убежище, но находятся под пристальным вниманием родителей. В случае, если взрослые лисы чувствуют опасность, то они прячут детенышей обратно в домик.
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