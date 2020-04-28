В зоопарке Екатеринбурга на свет появились четыре лисенка

Как сообщили в зоопарке, чтобы окрепнуть детенышам понадобится несколько недель. Малыши уже начали покидать свое убежище, но находятся под пристальным вниманием родителей. В случае, если взрослые лисы чувствуют опасность, то они прячут детенышей обратно в домик.