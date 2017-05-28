Новоиспеченные третьеклассники из тагильской школы провели веселые уроки в городской библиотеке (ФОТО)
28 мая 2017, 13:45Свободное время
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23 мая в Центральной библиотеке Нижнего Тагила интересное мероприятие прошло для второклассников из школы №25 – «До свидания, второй класс! Здравствуй, лето!».
Сюжеты: Нижний Тагил
Сотрудники библиотеки поздравили детей с началом летних каникул и предложили принять участие в уроках с шутливыми заданиями и переменками.
Новоиспеченные третьеклассники поиграли в «Угадай мелодию», рисовали картины о лете, решали задачи на сообразительность и приняли участие в уроке чтения. Организаторы рассказали, что ребята остались довольны интересной встречей, а еще больше им понравились подарки от родителей.
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Фото: Центральная библиотека Нижнего Тагила
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