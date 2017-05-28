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Новоиспеченные третьеклассники из тагильской школы провели веселые уроки в городской библиотеке (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Новоиспеченные третьеклассники из тагильской школы провели веселые уроки в городской библиотеке (ФОТО)

28 мая 2017, 13:45Свободное время
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