Новоиспеченные третьеклассники из тагильской школы провели веселые уроки в городской библиотеке (ФОТО)

Сотрудники библиотеки поздравили детей с началом летних каникул и предложили принять участие в уроках с шутливыми заданиями и переменками.

Новоиспеченные третьеклассники поиграли в «Угадай мелодию», рисовали картины о лете, решали задачи на сообразительность и приняли участие в уроке чтения. Организаторы рассказали, что ребята остались довольны интересной встречей, а еще больше им понравились подарки от родителей.