Обзор рабочего стола Bosch GTA 3800 для торцовочной пилы

Чтобы работа с таким инструментом была эффективной и безопасной, нет ничего важнее подходящей подставки для ее выполнения. Без него вам придется пилить все на земле. А это означает усталость не только от стояния на коленях, но и от напряжения зрения, не говоря уже об отсутствии нормальной поддержки длинных заготовок.

Есть два варианта подходящего рабочего места для работы торцовочной пилой. Первый из них – большой тяжелый стационарный верстак в мастерской или на рабочей площадке. Обычно предпочитают второй вариант – переносную пилу с портативным рабочим столом. Такая конструкция легче по весу, компактнее и легко перемещается с уже смонтированным инструментом. Рядом с другими производителями свою разработку предлагает и Bosch – это рабочий стол для торцовочной пилы GTA 3800.

Достойно внимания

Издалека модель очень похожа на большинство складных верстаков, предлагаемых рынком. Она представляет собой трубчатую металлическую конструкцию с выдвигающимися удлинителями. Опорную ногу удлинителя можно отрегулировать по вертикали, чтобы компенсировать провисание длинной заготовки. У этого рабочего стола 2 больших колеса, позволяющих перевозить его с места на место. И что еще важнее, на GTA3800 можно поставить практически любую торцовочную пилу из предлагаемых рынком, так как комплект зажимных приспособлений имеет универсальную конструкцию.

Что делает верстак Bosch GTA 3800 особенным?

Этот рабочий стол Bosch выделяется несколькими ключевыми особенностями:

Бош GTA 3800 изготовлен из авиационного алюминия , что значительно снижает вес конструкции, а также исключает возможность ржавления. Другие верстаки изготовлены из стали с порошковым покрытием.

, что значительно снижает вес конструкции, а также исключает возможность ржавления. Другие верстаки изготовлены из стали с порошковым покрытием. Зажимной комплект требует ноль дополнительной работы при установке торцовки. В верстаке Bosch подпружиненные рычаги блокируются связанными с ними кнопками . Кнопки сами по себе не разблокировываются, что иногда становится проблемой в столах конкурентов.

. Кнопки сами по себе не разблокировываются, что иногда становится проблемой в столах конкурентов. Если вы специализируетесь на отделке интерьеров, вы обратите внимание на колеса. В то время как у большинства верстаков колеса чуть ли не повышенной проходимости, Bosch переключился на мягкие резиновые , которые ориентированы на готовые полы и не оставят отметин на твердой древесине.

, которые ориентированы на готовые полы и не оставят отметин на твердой древесине. Еще один ключевой фактор, характеризующий рабочий стол Bosch – две опоры для поддержки заготовки. Помимо 3 независимых роликов, у них есть встроенное крыло/упор (называйте его, как хотите). Этот упор необходим при отрезании заготовок одинаковой длины.

Подготовка стола к работе

Прежде всего, для сборки понадобились минимальные усилия. Нужно было поставить ролики на опору, поддерживающую заготовки. Эти опоры потом устанавливаются на удлинители. Затем к монтажному кронштейну крепятся болтами колеса. Есть еще упор, который ставится на основную часть стола и предохраняет уже установленную торцовочную пилу от скольжения во время транспортировки.

Буквально 30 минут хватило, чтобы переносной стол собрать вместе с колесами, поставить и даже закрепить пилу. Чтобы проверить устойчивость стола, его ставили в помещении и на улице, на полу и на земле. Даже на неровном грунте верстак несложно было выровнять благодаря регулируемым ножкам.

Заключение – Бош GTA 3800 оказался аксессуаром для сохранения времени и денег!

Очень пришелся по душе упор на опоре для поддержки заготовки. При нарезании прогонов для каркаса упор позволил отложить в сторону рулетку и карандаш, и не отмерять каждую заготовку. Таким образом, процесс распиливания сократился вдвое. Эта функция чрезвычайно кстати, если предстоит нарезать 100 досок одинаковой длины. Она экономит время, а сэкономленное время – это сэкономленные деньги.

Тройка роликов, которая находится на опоре для поддержки материала, превосходно себя оправдывает, когда приходится выставлять длинные заготовки по отмеченной линии распиливания. Весь процесс проходит очень гладко. На стол с выдвинутыми удлинителями можно положить доску длиной 4800 мм. А похожий на кнопку фиксатор удлинителя намного эффективнее других замков.

Одно из основных преимущество складного верстака перед рабочим столом на подъемной раме (который несколько компаний уже скопировали у Bosch) – это то, что его удобнее нести. GTA 3800 в сложенном виде занимает гораздо меньше места по сравнению с большими рамными верстаками. В целом, это хорошо спроектированный переносной стол для пилы. Исходя из опыта, им намного приятнее пользоваться, чем тяжелым и громоздким столом Milwaukee. Он также удобнее стола Dewalt старой конструкции с очень плохо спроектированными опорами, которые не держаться на установленной высоте.

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