Воспитанники МАДОУ «Детство» в Нижнем Тагиле показали свои таланты (ВИДЕО)

Воспитанники детских садов объединения «Детство» выступили на сцене дворца культуры в Нижнем Тагиле и показали свои таланты. Мероприятие традиционное и проходит в мае каждого года.

Среди юных талантов оказался воспитанник детского сада № 192. Мальчик владеет ментальной арифметикой и очень быстро считает в уме. Нашлись юные тагильчане, которые в три года стоят на коньках или быстро декламируют стихи. Свои способности показали более сотни воспитанников.

Также для развития интереса у детей к точным наукам на базе объединения заработали детские кванториумы, там дети получают знания и учатся их применять на практике. Благодаря кванториумам ребята смогут уже в раннем возрасте определиться, кем они хотят стать, когда вырастут.