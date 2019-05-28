На Урале нашли изумруд-гигант весом 1,6 килограмма

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На месторождении «Мариинский прииск» под Асбестом найден изумруд-гигант массой 1,6 килограмма, это самый крупный драгоценный камень, обнаруженный за последние 30 лет, пишет портал Е1.
Камень был обнаружен в шахте на глубине 260 метров.
Это настоящий природный образец, уникальный не только своими размерами, но и формой кристалла, сообщили корреспондентам Е1 в департаменте информполитики.
По цвету камень отнесен ко второй категории, а по сорту — к третьей, из-за наличия небольших природных трещин. Стоимость камня, вместе добытой с ним россыпью, составляет 32 миллиона рублей. Сообщается, что на изумруд уже есть покупатели. Выручку от продажи камня АО «Мариинский прииск» планирует направить на модернизацию производства. Шахтерам, обнаружившим драгоценный камень, обещали выписать премию.
Ежегодно в поселке Малышева на Урале добывается до 150 килограммов изумрудов. Месторождение считается одним из крупнейших в Европе.
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