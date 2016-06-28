Самолет, вылетевший в Анапу, вернулся в аэропорт Кольцово по причине неисправности
Пассажиры неисправного воздушного судна отправились в путешествие на резервном самолете после 17-часовой задержки рейса.
Как сообщила ИА Regnum пресс-служба авиакомпании «Azur Air», которой принадлежал вернувшийся в аэропорт самолет, Boeing 757-200 совершил вылет из воздушной гавани в 19 часов 07 минут 27 июня, согласно расписанию. Однако после того как самолет поднялся в воздух, специальный датчик оповестил пилота о технической неисправности одной из систем лайнера. Совершив полет над Екатеринбургом, экипаж самолета принял решение о возвращении в аэропорт вылета. Внеплановая посадка была осуществлена в 20:10.
Во время инцидента на борту воздушного судна находилось 202 пассажира. Никто из них не пострадал. В данный момент, все, кто приобрел билеты на данный рейс, отправлены в Анапу на резервном самолете, предоставленном той же авиакомпанией.
Енисейской транспортной прокуратурой ведется проверка обстоятельств случившегося.
Напомним, 9 июня в аэропорту Кольцово самолет, совершая посадку, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
© TagilCity.ru