Самолет, вылетевший в Анапу, вернулся в аэропорт Кольцово по причине неисправности

Как сообщила ИА Regnum пресс-служба авиакомпании «Azur Air», которой принадлежал вернувшийся в аэропорт самолет, Boeing 757-200 совершил вылет из воздушной гавани в 19 часов 07 минут 27 июня, согласно расписанию. Однако после того как самолет поднялся в воздух, специальный датчик оповестил пилота о технической неисправности одной из систем лайнера. Совершив полет над Екатеринбургом, экипаж самолета принял решение о возвращении в аэропорт вылета. Внеплановая посадка была осуществлена в 20:10.