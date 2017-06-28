52 спортсмена из 10 городов России приняли участие в Кубке Нижнетагильской шахматной федерации (ФОТО)

25 июня 2017 года в «Шахматно-шашечном центре» состоялся открытый Кубок Нижнетагильской шахматной федерации. На церемонии открытия шахматного состязания присутствовали вице-президент НТМШФ, а также депутат Нижнетагильской гордумы Вячеслав Горячкин и и. о. директора Шахматно-шашечного центра Михаил Погромский.

Нижнетагильские шахматисты и еще десятки спортсменов из 9 городов России боролись за награды Кубка. Среди участников были два мастера ФИДЕ, мастер спорта и немалое количество КМС.

Шахматисты разных уровней и возрастов состязались в девяти турах. Первое место досталось Анатолию Крутько из Кушвы, второе место занял КМС из Екатеринбурга Сергей Иноземцев. На третьем месте – тагильчанин, кандидат в мастера спорта Владимир Путилов.

Фото: Нижнетагильская шахматно-шашечная федерация

Впереди у спортсменов - личный чемпионат Горнозаводского округа, который пройдет в июле, об этом сообщает нижнетагильская шахматная федерация.