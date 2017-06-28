Фестиваль VK Fest соберет более 40 популярных российских артистов и звезд интернета (ФОТО)

15-16 июля 2017 года в Санкт-Петербурге пройдёт третий VK Fest. На музыкальных площадках фестиваля выступят более 40 популярных российских групп и эстрадных исполнителей.

Ключевыми участниками предстоящего фестиваля станут легендарные сообщества социальной сети «ВКонтакте». В зоне «Блогеры» главными будут Сергей Дружко, YanGo, Николай Соболев, Wylsacom, LizzzTV, Анна Седокова и другие звёзды интернета.

В Парке 300-летия Санкт-Петербурга, где пройдет фестиваль, будут действовать 19 тематических площадок по интересам. Также для гостей фестиваля будут проведены различные мастер-классы, спортивные мероприятия, компьютерные турниры, конкурсы косплееров и сотни других культурных развлечений. организаторами которых будут Эрмитаж, Русский музей, Исаакиевский собор, телеканал ТНТ и Матч ТВ, Love Radio, Radio Energy и другие организации.

Главные организаторы фестиваля VK Fest являются Команда «ВКонтакте» и Радио Рекорд. Заметим, в 2016 году фестиваль посетили более 70 000 человек.

Фото: ВКонтакте

Приобрести билеты и получить более подробную информацию о предстоящем масштабном мероприятии можно в официальном сообществе ВКонтакте.