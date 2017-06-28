Как найти хороший военторг в Москве?

Военное снаряжение отличается прочностью, функциональностью и комфортом в процессе эксплуатации. На рынке представлены специализированные принадлежности (шевроны, нашивки, значки, жезлы) и товары, востребованные в гражданской жизни (походное снаряжение, специальная посуда, одежда, обувь). Благодаря меньшему вниманию к декору, акценту на массовость и функциональность стоимость разработанной для военных продукции более доступна по сравнению с аналогами, предназначенными для лиц, которые не входят в состав вооруженных сил. Поэтому все больше людей, не связанных со службой в армии и специализированных органах, предпочитают вещи из военторгов.

Данная разновидность коммерческих объектов изначально была ориентирована на военных. Они не рекламировали свой ассортимент. Однако за последние десятилетия все кардинально изменилось. Гражданские высоко оценили превосходное качество, практичность и доступность военной одежды и снаряжения. Стиль милитари обрел колоссальную популярность. Помимо кадровых военных, полицейских и спецназовцев постоянными клиентами военторгов стали поклонники активного образа жизни: туристы, страйкболисты, охотники и рыбаки.

Со временем из небольших помещений на окраинах спецмагазины превратились в заведения с просторными залами, площадь которых исчисляется тысячами квадратных метров. Они представлены в интернете и офлайне.

Особенности онлайн-площадок

Сейчас выбрать лучший интернет-магазин военторг в Москве может быть проблематично. Многие площадки предлагают впечатляющий ассортимент товаров и качественное обслуживание, но нужно уметь различать оригинальные заведения и сайты, чья цель – привлечь покупателей.

Главные особенности военного обмундирования – практичность, надежность и доступность. Именно такую продукцию должен предлагать лучший интернет магазин военторг в Москве. Для солдат и офицеров не шьют камуфляжные кеды. Обычная армейская ветровка не стоит тысячи рублей. Это простая и функциональная вещь, а не стильный атрибут. Так что если на страницах сайта присутствуют гражданские вещи в камуфляжной окраске, он не имеет отношения к военторгу. Это некая сублимация, где нет качественных товаров по доступной цене. Будьте предельно внимательны. Возможно, представленная продукция в других интернет-магазинах стоит значительно дешевле.

Что можно купить в военторге?

Настоящий военторг предлагает широкий ассортимент изделий:

спецодежда и форма. Кадетские брюки, офицерские рубашки, маскхалаты, ветровки, тактическая полевая одежда, термобелье, головные уборы. Здесь представлена продукция, принятая в действующей армии РФ и других стран;

обувь. Берцы, кроссовки, ботинки, туфли. Только лаконичные классические цвета (черный, коричневый, серый) или камуфляжная расцветка. Никаких красных, розовых и других ярких оттенков;

аксессуары. Перчатки, ремни, кобуры, туалетные принадлежности, фляжки, часы, расчески и другие вспомогательные вещи;

снаряжение. Тактические разгрузки, рюкзаки, спальники, вещмешки, палатки, ножи, многофункциональные инструменты, дубинки, наручники, противогазы;

специализированные устройства. Бинокли, компасы, оптика, рации;

атрибутика. Нашивки, шевроны, погоны, флажки, вымпелы, подарочная продукция.

В крупном военторге можно найти все необходимое, чтобы подготовиться к походу на природу, грязной работе или отдыху на загородном участке. Многие выбирают военную одежду и обувь для повседневного использования. Чаще всего это прерогатива студентов, которые ценят практичные и доступные вещи.