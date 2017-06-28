Юные тагильчане из общества инвалидов Дзержинского района побывали в парке развлечений (ФОТО)
29 июня 2017, 01:50Свободное время
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В минувший вторник, 27 июня, юные члены организации инвалидов Дзержинского района были приглашены в КРЦ «Россия» для весёлого времяпрепровождения.
Сюжеты: Нижний Тагил
Ребята катались на аттракционах – в вагончиках, на лодках, на машинах, в огромных мячах. И, несмотря на хмурое небо, у детей было отличное настроение. А тот факт, что ребята счастливы – это самое главное, по мнению организаторов.
Ожидается, что в июле подобное посещение парка для членов организации инвалидов состоится вновь, поделились с TagilCity в ДРО ООО ВОИ Нижний Тагил.
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Фото: ДРО ООО ВОИ Нижний Тагил
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