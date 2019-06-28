Хранящаяся в Ирбите картина Рубенса «Положение во гроб» оказалась подлинником

Как сообщила одна из посетительниц музея, картина «Положение во гроб» была передана музею в 1976 году Эрмитажем. Тогда музей получил из Санкт-Петербурга 10 картин.

Директор музея Валерий Карпов пояснил, что следует дождаться официальной презентации полотна, которая запланирована на август или сентябрь, и подтверждающих документов. По его словам, на презентации выступит специалист из Эрмитажа, который расскажет об обстоятельствах обнаружения подлинности картины.

В 2012 году было установлено, что еще одна картина Рубенса, переданная музею Эрмитажем, является подлинником — «Кающаяся Мария Магдалина с сестрой Марфой».