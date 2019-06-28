В Екатеринбурге сегодня состоится Ural Music Night
Сегодня, 07:58Свободное времяФото: 1Mediainvest.ru
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28 июня в Екатеринбурге на 75 площадках выступят 7,5 тысячи музыкантов из 20 стран мира в рамках Ural Music Night, сообщает ЕТВ.
Сюжеты: Екатеринбург
Музыканты представят 60 различных направлений, в фестивале примут участие около 300 тысяч человек. Мероприятие в этом году пройдет без алкоголя, данное постановление подписал мэр города Александр Высокинский. Купить спиртные напитки близ крупных музыкальных площадок будет нельзя с 16 до 23 часов. Для гостей мероприятия установят 20 дополнительных мусорных контейнеров и 20 мобильных туалетов.
Флагманами фестиваля станут рэпер Хаски, певица Maruv, рок-исполнитель Максим Свобода, «Запрещенные барабанщики» и другие.
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