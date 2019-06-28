В Екатеринбурге сегодня состоится Ural Music Night

Музыканты представят 60 различных направлений, в фестивале примут участие около 300 тысяч человек. Мероприятие в этом году пройдет без алкоголя, данное постановление подписал мэр города Александр Высокинский. Купить спиртные напитки близ крупных музыкальных площадок будет нельзя с 16 до 23 часов. Для гостей мероприятия установят 20 дополнительных мусорных контейнеров и 20 мобильных туалетов.