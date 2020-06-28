В Екатеринбурге 11-летняя школьница присела 222 раза, стоя на гвоздях
Сегодня, 10:13Свободное времяФото: Юрий Черных
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11-летняя девочка из Екатеринбурга, которая стоя на гвоздях присела 222 раза, получила золотой пояс рекордсмена международного агентства «InterRecord», пишет Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
За одну минуту юная спортсменка присела 52 раза. Это зарегистрировали в реестре рекордов России и международном агентстве «InterRecord». Достижения фиксируют дистанционно, участники для этого снимают видео.
Школьницу наградили золотым поясом рекордсмена за 73 мировых и национальных рекорда.
Папа девочки тоже решил заняться необычным видом спорта. Он присел, стоя на гвоздях, 1007 раз, за минуту – 59 раз. Мужчине удалось побить сразу три мировых рекорда по количеству приседаний, стоя на гвоздях за 10, 20 и 30 минут.
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