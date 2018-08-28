38 шахматистов будут соревноваться на XIII международном турнире в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле XIII международный шахматный мемориал Е. Г. Зудова пятый раз проходит в статусе кубка России.

Шахматистов поприветствовал исполнительный директор Федерации шахмат Альберт Степанян. Он рассказал, что в 2019 году в программу соревнования войдет серия игр по быстрым шахматам. Помимо этого, турнир включат в график проведения открытого фестиваля «EURASIA OPEN». Также Альберт Степанян рассказал, что планируется присвоить тагильскому шахматно-шашечному центру имя Е. Г. Зудова.

На церемонии открытия заместитель главы администрации города по соцполитике Валерий Суров отметил, что география турнира обширна и за 12 лет в нем приняли участие шахматисты не только из России, он из-за рубежа.

На соревнование приехали 38 участников, в их числе шахматисты из Италии, тагильчане и гости из нескольких областей России.