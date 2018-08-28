Тагильские активисты закрасили надписи на фасадах зданий в Ленинском районе
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В Нижнем Тагиле участники трудовых отрядов мэра закрасили надписи на фасадах зданий в Ленинском районе.
Сюжеты: Нижний ТагилИсточник: Официальный сайт Нижнего Тагила
Мероприятие было приурочено к акции «Том Сойер Фест», которая проходит по всей России.
Ребята из трудовых отрядов помогли очистить от надписей фасады зданий в Ленинском районе. Так, например, стену старой трансформаторной будки, находящуюся в парке им. Горького на Вые, теперь украшает картина, с изображением гнезда с птенцами. Также на ул. Фрунзе от надписей были очищены гаражи, заборы и другие строения.
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По мнению активистов, такие акции могут помочь в привлечении внимания к сохранению городской среды.
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