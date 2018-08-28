Тагильские активисты закрасили надписи на фасадах зданий в Ленинском районе

Ребята из трудовых отрядов помогли очистить от надписей фасады зданий в Ленинском районе. Так, например, стену старой трансформаторной будки, находящуюся в парке им. Горького на Вые, теперь украшает картина, с изображением гнезда с птенцами. Также на ул. Фрунзе от надписей были очищены гаражи, заборы и другие строения.