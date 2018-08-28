Тагильские пожарные провели турнир в память о погибших коллегах

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28 августа тагильские пожарные провели турнир по настольному теннису в память о погибших коллегах.
Сюжеты: Нижний ТагилИсточник: Официальный сайт Нижнего Тагила
В соревновании приняли участие четыре команды. Победителями стали огнеборцы из 30-й пожарно-спасательной части.
Кроме турнира, 30 августа пройдет возложение цветов к могилам погибших. Огнеборцы вспоминают погибших сослуживцев каждый год. При исполнении служебного долга в 1995 году погибли Николай Брехунцов, Владислав Куцебин, Сергей Андреев, Антон Субботин.
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