Тагильские пожарные провели турнир в память о погибших коллегах

В соревновании приняли участие четыре команды. Победителями стали огнеборцы из 30-й пожарно-спасательной части.

Кроме турнира, 30 августа пройдет возложение цветов к могилам погибших. Огнеборцы вспоминают погибших сослуживцев каждый год. При исполнении служебного долга в 1995 году погибли Николай Брехунцов, Владислав Куцебин, Сергей Андреев, Антон Субботин.