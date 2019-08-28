В Нижнем Тагиле состоялась премьера фильма о безопасности детей

Фильм был снят для детей. В нем рассказывается как вести себя в опасных ситуациях. В частности, что делать, если потерялся, как отбиться от собаки или ка помочь сверстнику, вышедшему на весенний лед. Съемки проходили в Нижнем Тагиле и Качканаре.