В Нижнем Тагиле состоялась премьера фильма о безопасности детей
Сегодня, 19:04Свободное времяФото: скрин с видеосюжета ТК «Телекон»
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28 августа в Нижнем Тагиле прошла премьера фильма «Город без опасности», в съемках которого участвовали юные тагильчане, сообщает ТК «Телекон».
Сюжеты: Нижний Тагил
Лента является совместным проектом московской продакшн-студии «Группа товарищей» и компании ЕВРАЗ.
Фильм был снят для детей. В нем рассказывается как вести себя в опасных ситуациях. В частности, что делать, если потерялся, как отбиться от собаки или ка помочь сверстнику, вышедшему на весенний лед. Съемки проходили в Нижнем Тагиле и Качканаре.
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