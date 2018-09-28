Франшиза диагностической лаборатории: гарантия получения высокой прибыли

Медицинская франшиза ЛабКвест – это бизнес с высокой прибылью. Франчайзи предоставляются комфортные условия для открытия и ведения бизнеса. Сотрудники LabQuest помогают подобрать помещение, соответствующее требованиям проверяющих органов и корпоративным стандартам. Франчайзи предоставляется дизайн-проект офиса, элементы для его оформления. Оборудование закупается централизовано и реализуется партнерам с оптовыми скидками. Предоставляется программное обеспечение, расходные материалы, эффективные логистические и маркетинговые решения.