Франшиза диагностической лаборатории: гарантия получения высокой прибыли
ЛабКвест – это современная медицинская лаборатория, предоставляющая клиентам качественный сервис. Мы предлагаем франшизы инвесторам из разных стран. LabQuest считает своей миссией создание и внедрение новых стандартов в сфере лабораторных услуг и сотрудничества с медицинскими учреждениями.
Медицинская франшиза ЛабКвест – это бизнес с высокой прибылью. Франчайзи предоставляются комфортные условия для открытия и ведения бизнеса. Сотрудники LabQuest помогают подобрать помещение, соответствующее требованиям проверяющих органов и корпоративным стандартам. Франчайзи предоставляется дизайн-проект офиса, элементы для его оформления. Оборудование закупается централизовано и реализуется партнерам с оптовыми скидками. Предоставляется программное обеспечение, расходные материалы, эффективные логистические и маркетинговые решения.
Простая схема старта бизнеса:
- В первую очередь необходимо оформить заявку. Это можно сделать на сайте, по телефону или отправив письмо по электронной почте. После этого сотрудники LabQuest предоставят полую информацию по франшизе, проконсультируют по возникшим вопросам.
- Следующим шагом является визит в офис ЛабКвест. Наши специалисты обсудят с потенциальным клиентом все ключевые вопросы.
- Далее подбирается помещение, соответствующее корпоративным стандартам компании и общим нормативным требованиям. Сотрудники LabQuest оказывают франчайзи помощь в подборе помещения.
- Затем подписывается договор. Франчайзер обучает сотрудников партнерской лаборатории работе по корпоративным стандартам.
- В подготовке офиса франчайзи также оказывается всесторонняя помощь. Предоставляется проект помещения. Медицинская лаборатория обеспечивается расходными материалами.
Концепция прибыльного бизнеса
Лаборатория медицинских анализов предоставляет услуги, обеспечивающие комфорт клиентов. Выезд на дом позволяет сдать биоматериал и пройти другие медицинские манипуляции, не посещая офис. Сервис Doctor Q – это персональный менеджер по здоровью. Врач консультирует пациентов, дает экспертную оценку перечню назначенных анализов, составляет индивидуальную программу обследования. Doctor Q интерпретирует результаты анализов, рекомендует узкого специалиста.
Заполните заявку, и мы предоставим полную информацию о франшизе, ответим на появившиеся вопросы.