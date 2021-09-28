Тагильские экстремалы из Дворца молодежи поблагодарили мэрию за новый скейт-парк

Мэрию Нижнего Тагила и главу города Владислава Пинаева за обустройство нового бетонного скейт-парка за ГДДЮТ поблагодарили экстремалы. Сейчас в объединении во Дворце молодежи занимаются сотни человек.

Строительство бетонного скейт-парка закончилось раньше назначенного срока. Во время открытия «Тагильской лагуны-2» возможно устроим показательные выступления. Владислав Пинаев приезжал на встречу с сотрудниками во Дворец молодежи, я его от всей души поблагодарил за такую замечательную площадку, рассказал редакции TagilCity.ru руководитель любительского объединения экстремальных видов спорта Дворца молодежи Николай Добычкин. Бетонный скейт-парк за ГДДЮТ в «Тагильской лагуне-2» построила московская компания. Его площадь составляет 443 квадратных метра, он может вмещать до 25 человек одновременно. Площадка рассчитана на райдеров, обладающих начальным и средним уровнем подготовки в таких дисциплинах как скейтбординг, кик скутер и ролики. Скейт-парк подходит для тренировок в олимпийской дисциплине Скейтбординг «Стрит». До открытия парка катание на новой скейт-площадке запрещено, мы там пока не занимаемся. Единственное, что мы договорились с подрядчиком и нас пустили на два часа, чтобы снять отчетный ролик для компании, которая строила площадку, пояснил экстремал. Объединение работает во Дворце молодежи уже 10 лет, сейчас в нем занимается несколько сотен человек. Экстремальные виды спорта активно развиваются в Нижнем Тагиле, отметил Николай Добычкин. Напомним, экстремалы Нижнего Тагила принимали активное участие в строительстве нового скейт-парка за ГДДЮТ. На совещаниях они высказывали свои пожелания и замечания по площадке. Обустроить зоны отдыха у скейтплощадки в «Тагильской лагуне-2» предложили экстремалы

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter