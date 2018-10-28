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9-летний житель Алапаевска удивил Максима Галкина своими картинами из пластилина
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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9-летний житель Алапаевска удивил Максима Галкина своими картинами из пластилина

Сегодня, 13:46Свободное времяФото: Ирина Краморенко
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