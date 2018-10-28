9-летний житель Алапаевска удивил Максима Галкина своими картинами из пластилина
Сегодня, 13:46Свободное времяФото: Ирина Краморенко
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Марк Краморенко из Алапаевска принял участие в шоу «Лучше всех!» с Максимом Галкина. Мальчик продемонстрировал свое умение делать картины из пластилина.
Сюжеты: Алапаевск
По словам мамы Марка, мальчик увлекается «рисованием» пластилином с трех лет. Летом 2018 года родители ребенка отправили заявку на участие в шоу «Лучше всех!» на Первом канале. Продюсеры пригласили Марка на кастинг.
Выпуск с Марком Краморенко выйдет 28 октября в 19:20, сообщает «Областная газета».
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