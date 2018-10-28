Копейка рубль бережёт: Всероссийская Неделя сбережений пройдёт в Нижнем Тагиле

В период с 29 октября по 4 ноября в подразделениях библиотеки пройдут родительские собрания, финансовые игры, выставки книг, посвящённых финансам, мастер-классы, интерактивные лектории и живые встречи.

В Центральной библиотеке 30 октября в 14:00 пройдёт встреча с депутатом Нижнетагильской городской Думы Леонидом Мартюшевым, который занимает пост председателя комиссии по бюджету, экономической политике и инвестициям.