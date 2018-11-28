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Мировая классика в Нижнем Тагиле: балет «Лебединое озеро» в ДК Окунева
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Мировая классика в Нижнем Тагиле: балет «Лебединое озеро» в ДК Окунева

Вчера, 11:08Свободное время
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