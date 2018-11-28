Мировая классика в Нижнем Тагиле: балет «Лебединое озеро» в ДК Окунева

«Русский балет» по руководством Народного Артиста СССР Вячеслава Гордеева выступит на сцене ДК им. Окунева с постановкой «Лебединое озеро». Выступление организовано в рамках турне по городам Урала и Сибири. У тагильчан есть уникальный шанс – увидеть мировую классику в исполнении народных артистов балета в рамках юбилейного тура «Звезды не гаснут».

Завораживающая музыка Петра Чайковского, незабываемое действо на сцене, магия искусства, захватывающая зрителя с самой первой минуты. Это невозможно пропустить!