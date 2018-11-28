Мировая классика в Нижнем Тагиле: балет «Лебединое озеро» в ДК Окунева

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Незабываемое культурное событие ждет всех жителей Нижнего Тагила. На сцене ДК им. Окунева выступит Московский государственный театр «Русский балет» под руководством Вячеслава Гордеева.
«Русский балет» по руководством Народного Артиста СССР Вячеслава Гордеева выступит на сцене ДК им. Окунева с постановкой «Лебединое озеро». Выступление организовано в рамках турне по городам Урала и Сибири. У тагильчан есть уникальный шанс – увидеть мировую классику в исполнении народных артистов балета в рамках юбилейного тура «Звезды не гаснут».
Завораживающая музыка Петра Чайковского, незабываемое действо на сцене, магия искусства, захватывающая зрителя с самой первой минуты. Это невозможно пропустить!
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Мероприятие состоится 29 ноября в 19.00 в ДК им. Окунева. Билеты еще есть в наличии на сайте Кассы.ру и по тел. 92-22-52, 37-75-93. Не упустите возможность прикоснуться к мировой классике!
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