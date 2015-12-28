Через год в Екатеринбурге откроют первый дельфинарий-океанариум
Дельфинарий на 700 мест расположится рядом с единственным в городе аквапарком.
До конца 2016 года в Екатеринбурге откроется первый стационарный дельфинарий-океанариум на 700 зрителей. Строительные работы сейчас ведет девелоперская компания Mallino Development Group.
Дельфинарий появится рядом с торгово-развлекательного комплекса «Глобус» на улице Щербакова. По соседству с ним располагается аквапарк «Лимпопо». Проект дельфинария уже прошел все согласования, ведутся земляные работы.
В ходе масштабной реконцепции «Глобуса» было решено сделать акцент на развлекательную составляющую. Площадь объекта будет увеличена до 150 000 кв. метров, пишет 66.ru.
На набережной вдоль участка, на котором располагается «Глобус», появится парк отдыха и развлечений с прогулочными аллеями, площадками для пикника, волейбольной площадкой и прочими зонами отдыха для различных возрастных групп.