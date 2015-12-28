Через год в Екатеринбурге откроют первый дельфинарий-океанариум

До конца 2016 года в Екатеринбурге откроется первый стационарный дельфинарий-океанариум на 700 зрителей. Строительные работы сейчас ведет девелоперская компания Mallino Development Group.

Дельфинарий появится рядом с торгово-развлекательного комплекса «Глобус» на улице Щербакова. По соседству с ним располагается аквапарк «Лимпопо». Проект дельфинария уже прошел все согласования, ведутся земляные работы.

В ходе масштабной реконцепции «Глобуса» было решено сделать акцент на развлекательную составляющую. Площадь объекта будет увеличена до 150 000 кв. метров, пишет 66.ru.